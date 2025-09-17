Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Unicredit-Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht. Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Bank-Austria-Mutter am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America. Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der Unicredit ein.

von APA Teilen