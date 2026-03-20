Abo

UBS erhält nationale Banklizenz in den USA

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Schweizer Großbank kann ihr Geschäft in den USA ausbauen
 © AFP, FABRICE COFFRINI, APA
©AFP, FABRICE COFFRINI, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Schweizer Großbank UBS kann ihr Geschäft in den USA nach dem Erhalt einer nationalen Banklizenz ausbauen. Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) habe die entsprechende Genehmigung erteilt, hieß es in einer Mitteilung der Bank auf LinkedIn.

von

Die Bank peile über die Zeit die Einführung von Giro- und Sparkonten für Kunden der Vermögensverwaltung an. Kurzfristig ändere sich für die Kundschaft nichts, hieß es weiter.

ST. MORITZ - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!