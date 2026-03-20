UBS erhält nationale Banklizenz in den USA

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Die Schweizer Großbank UBS kann ihr Geschäft in den USA nach dem Erhalt einer nationalen Banklizenz ausbauen. Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) habe die entsprechende Genehmigung erteilt, hieß es in einer Mitteilung der Bank auf LinkedIn.
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Die Bank peile über die Zeit die Einführung von Giro- und Sparkonten für Kunden der Vermögensverwaltung an. Kurzfristig ändere sich für die Kundschaft nichts, hieß es weiter.
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