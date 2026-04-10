TSMC wächst dank KI-Boom weiter

Das Unternehmen, das den führenden Halbleiterkonzern Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, reitet seit Längerem auf einer Welle des Erfolgs. Für das laufende Jahr peilt es ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent an. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, baut TSMC seine Produktionskapazitäten massiv aus. Das Investitionsvolumen soll 2026 um 37 Prozent auf 56 Mrd. Dollar (47,9 Mrd. Euro) steigen.