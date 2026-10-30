Strnad, Mehrheitsaktionär des Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG), will mit dem Angebot die Kontrolle über Delfin übernehmen. Die Offerte ist 30 Tage gültig. In seinem Schreiben begründete Strnad das Interesse mit dem Wunsch nach langfristigen Investitionen in Unternehmen mit starken Marktpositionen und regelmäßigen Einnahmen. Delfin erfülle diese Voraussetzungen.

Delfin verwaltet Beteiligungen im Gesamtwert von rund 40 Mrd. Euro. Dazu gehören 32,4 Prozent am Brillenkonzern EssilorLuxottica, rund 10 Prozent am Versicherungskonzern Generali, 17,6 Prozent an der Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS), 2,7 Prozent an der Bank Austria-Mutter Unicredit sowie rund 28 Prozent am Immobilienunternehmen Covivio.

Leonardo Maria Del Vecchio, einer der Erben, bezog zum Angebot öffentlich Stellung: "Die Lebensleistung meines Vaters muss ein italienisches Kulturgut bleiben", so der 31-jährige Unternehmer. Er forderte Klarheit über Herkunft und Struktur der für die Übernahme vorgesehenen Finanzmittel. Diese müssten von den zuständigen Behörden geprüft werden.

Parallel prüft Delfin derzeit einen möglichen Rückkauf eigener Anteile von bis zu 25 Prozent des Gesellschaftskapitals. Damit könnten zwei der acht Gesellschafter aussteigen und die Anteile der übrigen Erben entsprechend steigern. Zur Finanzierung führt die Holding Gespräche mit Banken. Strnad erklärte in seinem Schreiben, beide Vorhaben seien miteinander vereinbar. Er sei bereit, über eine Kombination der Transaktionen zu sprechen. Auch den Erwerb von 62,5 Prozent der Anteile, entsprechend fünf der acht Gesellschafteranteile, könne er sich vorstellen.

Der 34-jährige Strnad ist in Italien bereits als Investor aktiv. Im Juli erwarb er vom chinesischen Konzern Sinochem einen Anteil von 14 Prozent am Reifenhersteller Pirelli für rund 987 Mio. Euro und wurde damit dessen drittgrößter Aktionär. Über seine CSG-Gruppe kontrolliert er zudem den italienischen Munitionshersteller Fiocchi sowie 80 Prozent des auf Sport- und Jagdwaffen spezialisierten Unternehmens Perazzi. Sein Vermögen wird vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf 13,9 Mrd. Dollar (12,46 Mrd. Euro) geschätzt.