Trotz Konzernkrise: VW-Finanzsparte will Gewinn steigern

Das Geschäftsmodell der Group Mobility habe sich trotz angespannter wirtschaftlicher und politischer Begleitumstände als widerstandsfähig und ertragsstark erwiesen, sagte der neue Vorstandschef der VW Financial Services, Anthony Bandmann. In Deutschland laufen ihm zufolge knapp 70 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge des VW-Konzerns durch Bücher der Group Mobility, bei den Elektrofahrzeugen sind es 82 Prozent.

2025 hatte der Geschäftsbereich Volkswagen Group Mobility der Volkswagen AG mit einem operativen Ergebnis von 3,45 Mrd. Euro abgeschlossen, einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der VW-Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro vermeldet.

Die Geschäftsfelder der Group Mobility umfassen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind damit nach Konzernangaben rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt.