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Die Vienna Insurance Group (VIG) erwartet heuer um mindestens 100 Mio. Euro mehr Gewinn als bisher angenommen. Der an der Wiener Börse notierte Versicherungskonzern hob am Donnerstag seine Prognose an und erwartet nun einen Vorsteuergewinn zwischen 1,35 und 1,4 Mrd. Euro. Bisher ging der VIG-Vorstand von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro aus.
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Als Grund gab das Unternehmen eine über den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung sowie die erstmals vorliegende Einschätzung des Ergebnisbeitrags der Nürnberger-Gruppe an. Die VIG hatte die Übernahme der Nürnberger Versicherung um rund 1,4 Mrd. Euro heuer im Mai abgeschlossen.