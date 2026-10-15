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Die Vienna Insurance Group (VIG) erwartet heuer um mindestens 100 Mio. Euro mehr Gewinn als bisher angenommen. Der an der Wiener Börse notierte Versicherungskonzern hob am Donnerstag seine Prognose an und erwartet nun einen Vorsteuergewinn zwischen 1,35 und 1,4 Mrd. Euro. Bisher ging der VIG-Vorstand von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro aus.

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