Österreichweit stiegen die Neugründungen im ersten Halbjahr laut Kammer um 2,8 Prozent. Wien verzeichnete also die dreifache Wachstumsrate, hob man hervor. Auch die Branchenstruktur ist hier anders, wie der Blick auf das Gesamtjahr 2025 zeigt. 27 Prozent der Wiener Neuzugänge entfielen laut der Statistik auf die Sparte Information und Consulting. Bundesweit gesehen betrug deren Anteil nur 19,5 Prozent.

Auch innerhalb Wiens zeigen sich Unterschiede. Die meisten neuen Unternehmen entstanden im ersten Halbjahr 2026 in der Donaustadt mit 589 Neugründungen. Dahinter folgen die Bezirke Favoriten mit 561, Floridsdorf mit 398 und Landstraße mit 374.

"Mehr als 6.000 neue Unternehmen in nur sechs Monaten sind ein starkes Signal für Wien. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre eigene Idee umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen", zeigte sich WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits überzeugt.