Trend Logo
Abo

Telekom-Riese Telefónica erwägt Abbau von 6.000 Stellen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Telefónica will sich auf Kernmärkte konzentrieren
 © APA/APA/AFP/FEDERICO PARRA
©APA/APA/AFP/FEDERICO PARRA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica erwägt einem Medienbericht zufolge Stellenstreichungen. Wie die spanische Wirtschaftszeitung "Expansión" berichtete, plant der Konzern den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen, um die Rentabilität zu steigern. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP bestätigte das Unternehmen dies zunächst nicht.

von

Der Konzern, der weltweit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, hat sich bereits seit Jahresbeginn eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika. Telefónica zielt darauf ab, sich künftig stärker auf die vier Hauptmärkte des Konzerns in Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien zu konzentrieren. Zu Telefónica Deutschland gehört die Marke O2.

CARACAS - VENEZUELA: FOTO: APA/APA/AFP/FEDERICO PARRA

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren