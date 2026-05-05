Tech-Konzern Bending Spoons bereitet Nasdaq-IPO vor

Die Beschlüsse treten erst mit der Zulassung zum Handel in Kraft. Zentral ist die Vereinfachung der Aktienstruktur. Das Kapital wird durch eine Gratis-Kapitalerhöhung auf rund 13,47 Millionen Euro ausgeweitet und auf mehr als 1,3 Milliarden Aktien verteilt. Der IPO ist für Juli geplant, rund 15 bis 20 Prozent der Anteile sollen angeboten werden, bei einer Unternehmensbewertung von etwa 30 Milliarden US-Dollar (25,6 Mrd. Euro).

Bending Spoons in den USA stark präsent

Bending Spoons erzielt bereits einen erheblichen Teil seines Umsatzes in den USA und will mit der Neustrukturierung die Präsenz auf dem wichtigen Markt weiter stärken. Das in Mailand beheimatete Unternehmen, zu dem u.a. WeTransfer oder Vimeo gehören, hat im März die vor 14 Jahren gegründeten, auf Tracking-Systeme für Hunde und Katzen spezialisierte Paschinger Firma Tractive übernommen. Tractive ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für GPS-basiertes Haustier-Tracking.

Für Bending Spoons ist Tractive die nächste Ergänzung in einer Reihe großer Zukäufe, zu denen auch Evernote, Meetup und zuletzt AOL zählen. Der italienische App-Entwickler segelt seit Jahren auf Wachstumskurs.