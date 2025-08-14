Swiss Re steigerte Halbjahresgewinn deutlich

© APA/APA/KEYSTONE FILE/A1885 epa Keystone Risch home Aktuell Nachrichtenfeed

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,6 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. Euro), wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf der Rückversicherer die Erwartungen von Analysten. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zu dem angekündigten Jahresgewinn von mindestens 4,4 Mrd. Dollar.

