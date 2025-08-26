Suzuki plant Milliardeninvestitionen in Indien

Indien ist für Suzuki der wichtigste Absatzmarkt und der drittgrößte Automarkt der Welt. Der Konzern ist dort über eine Mehrheitsbeteiligung am Marktführer Maruti Suzuki vertreten.

Das Maruti-Werk im westindischen Bundesstaat Gujarat soll zu einem der größten Automobilproduktionszentren der Welt mit einer geplanten Kapazität von einer Million Einheiten ausgebaut werden. Maruti beginnt an diesem Standort zudem mit der kommerziellen Produktion von Elektrofahrzeugen, die in 100 Länder exportiert werden sollen. Darüber hinaus haben der Autobauer und seine Partner Denso und Toshiba die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen für Hybridautos aufgenommen.