STMicro erhöht Umsatzziele für Rechenzentrumssparte

"Wenn sich die derzeitige Entwicklung fortsetzt, könnte sich der Umsatz 2027 verdoppeln", hieß es. Bisher hatte STMicro für das kommende Jahr einen Wert "deutlich über" einer Milliarde Dollar vorhergesagt. Spezialchips zur Regulierung der Stromversorgung von Hochleistungsrechnern sind auch für Infineon ein wichtiger Wachstumstreiber. Das Münchner Unternehmen rechnet für 2025/2026 mit einer Verdoppelung der Erlöse auf 1,5 Mrd. Euro. Im darauffolgenden Geschäftsjahr dürften die Einnahmen auf 2,5 Mrd. Euro steigen.