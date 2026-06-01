Womöglich Bieterkampf um Foodora-Mutter Delivery Hero

Uber hält den Angaben zufolge direkt und über Derivate etwa 37 Prozent an dem deutschen Unternehmen. Laut Insidern bereitet der US-Fahrdienstvermittler und -Essenslieferant ein Offert für die restlichen Anteile vor. In Österreich gehört Foodora zu Delivery Hero.

Der einst größte Delivery-Hero-Aktionär Prosus muss seine Beteiligung eigentlich auf weniger als zehn Prozent reduzieren. Dies ist eine Auflage der Europäischen Union (EU) für die milliardenschwere Übernahme der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway.

Einem früheren Medienbericht zufolge hat Prosus eine Aussetzung dieser Bedingung beantragt. Die EU-Kommission bekräftigte am Montag jedoch, die Auflage bleibe in Kraft. Allerdings sei die Umsetzungsfrist verlängert worden. Ein genaues Datum nannte sie nicht.