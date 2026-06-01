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Womöglich Bieterkampf um Foodora-Mutter Delivery Hero

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Prosus fühlt wegen Kauf weiterer Delivery-Hero-Anteile vor
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Um die Foodora-Mutter Delivery Hero bahnt sich offenbar ein Bieterwettstreit an. Prosus, der zweitgrößte Aktionär des deutschen Essenlieferanten, habe bei anderen Eignern wegen eines möglichen Erwerbs weiterer Anteile angefragt, schrieb die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf Insider. Damit würde der niederländische Technologie-Investor dem US-Konzern Uber Konkurrenz machen, der seine Beteiligung an Delivery Hero unlängst ausgebaut hatte.

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Uber hält den Angaben zufolge direkt und über Derivate etwa 37 Prozent an dem deutschen Unternehmen. Laut Insidern bereitet der US-Fahrdienstvermittler und -Essenslieferant ein Offert für die restlichen Anteile vor. In Österreich gehört Foodora zu Delivery Hero.

Der einst größte Delivery-Hero-Aktionär Prosus muss seine Beteiligung eigentlich auf weniger als zehn Prozent reduzieren. Dies ist eine Auflage der Europäischen Union (EU) für die milliardenschwere Übernahme der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway.

Einem früheren Medienbericht zufolge hat Prosus eine Aussetzung dieser Bedingung beantragt. Die EU-Kommission bekräftigte am Montag jedoch, die Auflage bleibe in Kraft. Allerdings sei die Umsetzungsfrist verlängert worden. Ein genaues Datum nannte sie nicht.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/foodora

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