Starker Franken drückt Quartalsumsatz von Roche

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Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal wegen des starken Frankens einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 14,72 Milliarden Franken (16,04 Mrd. Euro), wie das Basler Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Stärke der Schweizer Währung belastete die Erlöse erneut: Währungsbereinigt lag das Wachstum bei sechs Prozent. Analysten hatten zuvor mit einem negativen Währungseffekt von bis zu zehn Prozent gerechnet.

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