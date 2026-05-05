Starker Franken bremst Geberit

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Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im ersten Quartal wegen des starken Frankens einen leichten Umsatzrückgang verbucht, beim operativen Ergebnis jedoch zugelegt. Die Erlöse sanken um 0,7 Prozent auf 873 Millionen Franken (951,7 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich jedoch ein Plus von 3,4 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte um 2,3 Prozent auf 283 Mio. Franken und der Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 196 Mio.

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