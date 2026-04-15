Standard Life kauft britisches Geschäft von Aegon

Standard Life erklärte, mit der Übernahme entstehe Großbritanniens größter Lebens- und Rentenversicherer mit rund 16 Millionen Kunden und einem verwalteten Vermögen von rund 480 Mrd. Pfund. Der britische Versicherer habe viel Erfahrung mit der Integration komplexer Versicherungsbestände.

Hintergrund des Verkaufs sind die Pläne von Aegon, den Firmensitz bis 2028 in die USA zu verlegen und sich - nach der US-Tochter, die schon jetzt 70 Prozent des Geschäfts ausmacht - in Transamerica umzubenennen. Der Versicherer setzt damit noch stärker auf das wachsende Geschäft mit der Lebensversicherung in Nordamerika. Die niederländische Tochter war bereits 2023 an ASR Nederland verkauft worden. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Großbritannien bleibe auch nach dem Verkauf der Versicherungstochter Teil von Aegon, hieß es in der Mitteilung.