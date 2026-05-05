Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum

Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent.

Jahresprognose bestätigt

Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 106,7 Mio. Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 8,6 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 46,4 Mio. auf 204,4 Mio. Euro.

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiter organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern.