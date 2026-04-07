SpaceX zielt bei Börsengang auf Kleinanleger - Insider

"Diese Leute haben uns und Elon seit Langem unglaublich unterstützt. Wir möchten sicherstellen, dass dies gewürdigt wird", zitierten die Insider den Manager. Für den 11. Juni sei eine spezielle Investorenveranstaltung für 1.500 Kleinanleger geplant. Erwartet würden Teilnehmende aus Nordamerika, Europa, Asien und Australien. SpaceX war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der Börsenprospekt werde Ende Mai veröffentlicht, sagten die Insider weiter. Bis dahin werde voraussichtlich auch eine Zuteilungsquote für Kleinanleger festgezurrt. Die begleitenden Banken stellten sich auf eine "beispiellose Nachfrage" aus dieser Gruppe ein. Früheren Aussagen anderer Insider zufolge will SpaceX bis zu 30 Prozent der Emission privaten Investoren anbieten. Dies ist etwa dreimal so viel wie üblich. Mit einem angepeilten Gesamtvolumen von 75 Mrd. Dollar (65 Mrd. Euro) wäre es das größte Börsendebüt der Wirtschaftsgeschichte. Dabei könnte das Unternehmen, zu dem auch der Satellitenbetreiber Starlink, der Kurznachrichtendienst X und der KI-Entwickler xAI gehören, eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar erreichen.