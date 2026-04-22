SpaceX sichert sich Option auf KI-Start-up Cursor

Die Firma gehört neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups, die Softwareentwickler mit automatisierten Programmierhilfen anziehen. Die Kombination von Cursors Spitzenprodukt mit dem Colossus-Supercomputer von xAI werde es ermöglichen, die weltweit nützlichsten Modelle zu bauen, erklärte SpaceX.

SpaceX hatte im Februar mit xAI fusioniert, dem Entwickler des Chatbots Grok. Colossus ist der Supercomputer-Cluster von xAI, den das Unternehmen als den größten der Welt bezeichnet und dessen Leistung einer Million H100-Chips entsprechen soll. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld des erwarteten Börsengangs von SpaceX.

Das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk strebt dabei eine Bewertung von knapp 1,75 Billionen Dollar an. SpaceX will außerdem 75 Milliarden Dollar einwerben, was die Erstnotiz zum größten Börsengang der Geschichte machen könnte. Zwei leitende Ingenieure von Cursor waren nach eigenen Angaben im März zu SpaceX gewechselt, um an Mondprojekten und bei xAI mitzuarbeiten.