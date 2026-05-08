Sony hofft nach PS5-Absatzeinbruch auf neuen Videospiel-Hit

Sony kämpft derzeit mit steigenden Preisen für die knapp gewordenen Speicherchips und hatte deshalb im März angekündigt, die Preise für die PS5 anzuheben - zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr. In den USA verlangt Sony nun um 100 Dollar mehr. Einen deutlichen Schub für die Plattform erwarten Experten von der Veröffentlichung des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) im November. "Ich bin optimistischer als Sony und denke, dass der Markt die Auswirkungen von 'GTA VI' unterschätzt", sagte Serkan Toto, Gründer der Beratungsfirma Kantan Games.

Das erwartete Umsatzminus in der Videospiel-Sparte, die rund ein Viertel des Konzernumsatzes ausmacht, drückt auch die Prognose insgesamt: Sony rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rückgang des Konzernumsatzes um ein Prozent auf 12,3 Billionen Yen. Der Betriebsgewinn soll dagegen um 11 Prozent auf 1,6 Billionen Yen steigen. Im abgelaufenen Jahr war der Umsatz um vier Prozent auf 12,5 Billionen Yen und der Betriebsgewinn um 13 Prozent auf 1,45 Billionen Yen gestiegen. Damit verfehlte das Unternehmen die Schätzungen der Analysten, die LSEG-Daten zufolge mit 1,56 Billionen Yen gerechnet hatten.

Bei den Anlegerinnen und Anlegern sorgte allerdings die Ankündigung eines groß angelegten Aktienrückkaufs für Erleichterung: Die Sony-Papiere legten in Tokio um 2 Prozent zu und machten damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett.