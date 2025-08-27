SNB deutet Zurückhaltung bei Einführung von Negativzinsen an

Es sei zu beachten, dass die Anforderungen für die Einführung negativer Zinsen höher seien als für Zinssenkungen, wenn sich die Zinsen im positiven Bereich befänden.

Inflation im Juli bei 0,2 Prozent

Die SNB hatte im Juni auf die sinkende Inflation mit der sechsten Zinssenkung in Folge auf 0,00 Prozent reagiert und nicht ausgeschlossen, den Leitzins in Zukunft ins Minus zu drücken. Die SNB, die bereits von 2014 bis 2022 Negativzinsen hatte, strebt für Preisstabilität eine Inflation zwischen null und zwei Prozent an. Im Juli stieg die Inflation in der Schweiz leicht auf 0,2 Prozent.

Martin erklärte, dass die SNB kein Deflationsrisiko sehe, denn ihre Modelle prognostizierten für die kommenden Quartale einen Anstieg der Teuerung.