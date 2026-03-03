Abo

SMA Solar will 2026 wieder operativ Geld verdienen

MSA Solar will wieder schwarze Zahlen schreiben
Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust wieder schwarze Zahlen im laufenden Jahr schreiben. Im laufenden Jahr wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 50 bis 180 Mio. Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage von vorläufigen Zahlen im hessischen Niestetal mitteilte. Analysten hatten hier zuletzt im Schnitt rund 139 Mio. Euro auf ihren Zetteln.

2025 machte der Wechselrichterhersteller auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 65,4 Mio. Euro, nach einem Minus von 16 Mio. Euro im Vorjahr. Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem Wertminderungen und Verschrottungen sowie Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Kosten für ein Sparprogramm inklusive eines Stellenabbaus. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 181,1 Mio. Euro. 2024 hatte das Unternehmen hier einen Verlust von 117,7 Mio. Euro ausgewiesen.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr 1,475 Mrd. bis 1,675 Mrd. Euro erreichen. Im vergangenen Jahr schrumpften die Erlöse um 0,9 Prozent auf 1,516 Mrd. Euro. Analysten hatten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Das Unternehmen will seinen geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht am 26. März vorlegen.

