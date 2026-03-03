Logistiker Kühne+Nagel verdient 2025 ein Viertel weniger

Kühne+Nagel habe jedoch seine weltweite Spitzenposition bei See- und Luftfrachtvolumen beibehalten und im Luftfrachtgeschäft Marktanteile gewonnen, hieß es weiter. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge 2025 mit einem Umsatz von 24,7 Mrd. Franken, einem Betriebsergebnis von 1,31 Mrd. Franken und einem Nettogewinn von 916 Mio. Franken gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 6,00 Franken je Aktie erhalten.

Kühne+Nagel teilte weiter mit, im vierten Quartal ein Kostensenkungsprogramm mit einem Zielvolumen von über 200 Mio. Franken gestartet zu haben. Der Konzern verspricht sich durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ab 2027 deutliche Effizienzsteigerungen. Für 2026 peilt der Logistikriese ein bereinigtes EBIT zwischen 1,2 und 1,4 Mrd. Franken an.