Siemens: Healthineers-Abspaltung kommt erst 2027

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Die Siemens-Aktionäre können erst im kommenden Jahr mit dem Erhalt von Aktien der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers rechnen. Der Münchner Technologiekonzern will auf der Hauptversammlung im Februar 2027 über die Abspaltung der Tochter abstimmen lassen, wie Siemens am Freitag mitteilte. Bei der Ankündigung der milliardenschweren Transaktion hatte Siemens im November auch eine außerordentliche Hauptversammlung in diesem Jahr dafür erwogen.
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Siemens will 30 Prozent der Healthineers-Aktien den eigenen Aktionären in die Depots buchen und damit die Mehrheit an der Tochter abgeben. Bisher hält Siemens 67 Prozent. Allerdings wartet der Konzern weiterhin auf die Zustimmung der Finanzbehörden zu diesem Vorgehen, damit dabei keine Steuern fällig werden. "Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung sind weit fortgeschritten, wobei eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen noch aussteht", hieß es in der Mitteilung.
FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV