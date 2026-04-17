Siemens: Healthineers-Abspaltung kommt erst 2027

Siemens will 30 Prozent der Healthineers-Aktien den eigenen Aktionären in die Depots buchen und damit die Mehrheit an der Tochter abgeben. Bisher hält Siemens 67 Prozent. Allerdings wartet der Konzern weiterhin auf die Zustimmung der Finanzbehörden zu diesem Vorgehen, damit dabei keine Steuern fällig werden. "Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung sind weit fortgeschritten, wobei eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen noch aussteht", hieß es in der Mitteilung.