Scout24 beschleunigt Aktienrückkauf - Weitere 250 Mio Euro

Der erste Teil des Aktienrückkaufs ist fast ausgeschöpft: Bis zur vergangenen Woche hat Scout24 eigene Papiere für rund 84,5 Millionen Euro erworben, bis 29. Mai sollen es 100 Millionen sein. Insgesamt werde der Betreiber des Portals "Immoscout24" damit in diesem Jahr Aktien für bis zu 350 Millionen Euro zurückkaufen und danach voraussichtlich einziehen. Das ist Teil eines bis Mitte 2028 angesetzten Rückkaufprogramms über rund eine halbe Milliarde Euro.

Mit Aktienrückkäufen soll nicht genutztes Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Scout24 hatte nach dem 2,84 Milliarden Euro schweren Verkauf des Auto-Anzeigenportals Autoscout24 im Jahr 2020 damit begonnen, in großem Stil eigene Aktien aufzukaufen.