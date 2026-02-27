Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal mit Wachstum

Grund dafür waren von US-Präsident Donald Trump im August verhängte Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte, die vor allem die Uhren- und Maschinenbauindustrie belasteten. Eine im November vereinbarte Rahmenvereinbarung zur Senkung der Zölle auf 15 Prozent trug zur Erholung bei.

Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich vorläufigen Ergebnissen zufolge ein sporteventbereinigtes Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr 2024. Zu dem positiven Jahresergebnis trug auch ein starkes erstes Quartal bei. Damals hatten Unternehmen ihre Lieferungen in die USA vorgezogen, um den angekündigten Zöllen zuvorzukommen.