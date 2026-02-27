Inflation in Spanien legt überraschend etwas zu

Die spanische Inflation hatte sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich abgeschwächt, nachdem sie im November noch bei 3,2 Prozent gelegen hatte. Mit dem Anstieg im Februar entfernte sich die Teuerung wieder etwas von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für Februar einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Im Jänner waren die Preise in dieser Betrachtung noch gefallen.