Schweizer Verisure gelingt milliardenschwerer Börsengang

Der Börsengang des Schweizer Sicherheitsdienstleisters Verisure in Stockholm ist geglückt. Der Ausgabepreis wurde auf 13,25 Euro je Aktie festgelegt, womit das Unternehmen mit 13,7 Milliarden Euro bewertet wird. Die Papiere sollen noch am Mittwoch den Handel aufnehmen. Die Offerte sei mehrfach überzeichnet gewesen und sei damit am oberen Ende der Preisspanne von 12,25 bis 13,50 Euro gelegen, teilte das Unternehmen mit.

