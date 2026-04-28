Schwächster Beschäftigungsausblick für Deutschland seit 2020

"Die Dauerkrise in der Industrie und der Ölpreisschock drücken auf die Beschäftigung", erklärte IAB-Forscher Enzo Weber. Auch bei der Arbeitslosigkeit wird mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet. Einige Agenturen nannten in der monatlichen Umfrage den Iran-Krieg als Grund.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) legt am Donnerstag ihre Arbeitsmarktbilanz für April vor. Mit der üblichen Frühjahrsbelebung geht die Arbeitslosenzahl in der Regel zurück. Im März hatte die BA 3,021 Millionen Arbeitslose registriert.