Samsung meldet Rekordgewinn durch Chip-Nachfrage

Samsung Electronics hat für das erste Quartal einen Rekordgewinn in Aussicht gestellt, der die Erwartungen deutlich übertrifft. Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller rechnet mit einem operativen Gewinn von 57,2 Billionen Won (32,72 Mrd. Euro), teilte der südkoreanische Konzern am Dienstag mit. Dies entspricht mehr als einer Verachtfachung im Vergleich zu den 6,69 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut LSEG nur mit 40,6 Billionen Won gerechnet.

von APA Teilen