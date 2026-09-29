Samsung investiert massiv in KKR-gestützte US-KI-Firma Helix

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Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung investiert eine Milliarde Dollar (878,9 Mio. Euro) in das US-Unternehmen Helix Digital, um dessen weltweiten Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen. Die Hälfte der Summe komme von Samsung Electronics, der Rest von weiteren Konzerntöchtern, teilte die vom Finanzinvestor KKR gestützte Firma mit. Helix Digital investiert in KI-Infrastruktur und betreibt diese.
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Dazu gehören große Rechenzentren, die Stromerzeugung und -übertragung sowie Glasfasernetze. Mit dem Geld sollen unter anderem Technologien von Nvidia und Samsung genutzt werden, um die Entwicklung zu beschleunigen. Zu den weiteren Investoren von Helix gehören neben KKR auch der Staatsfonds von Kuwait und der Chiphersteller Nvidia.
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