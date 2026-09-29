Samsung investiert massiv in KKR-gestützte US-KI-Firma Helix

Dazu gehören große Rechenzentren, die Stromerzeugung und -übertragung sowie Glasfasernetze. Mit dem Geld sollen unter anderem Technologien von Nvidia und Samsung genutzt werden, um die Entwicklung zu beschleunigen. Zu den weiteren Investoren von Helix gehören neben KKR auch der Staatsfonds von Kuwait und der Chiphersteller Nvidia.