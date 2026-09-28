Hugo-Boss-Finanzvorstand geht nach Frasers-Aufstockung

Für zehn Monate war er 2020/21 Sprecher des Vorstands. Sein Nachfolger, der zum 1. Oktober übernimmt, kommt aus der zweiten Reihe: Ivica Maric arbeitet seit 2005 für Hugo Boss, zumeist im Controlling und Rechnungswesen. Seit 2023 ist er Executive Vice President Business Operations.

Der vom Milliardär Mike Ashley kontrollierte Frasers-Konzern (Sports Direct, Debenhams) hatte die Beteiligung an dem deutschen Herren- und Damenausstatter mit einem Übernahmeangebot auf 48 Prozent ausgebaut und greift nach der Mehrheit. Seit Mitte September ist Frasers-Chef Michael Murray auch Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss.