Chinesischer Batteriehersteller und VW kooperieren enger

©DPA, Lars Penning, Apa
Der chinesische Batteriezellenhersteller Gotion und Europas größter Autobauer Volkswagen wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Gotion strebe einen Einstieg bei der VW-Batteriefabrik im spanischen Valencia an, hieß es in einer Mitteilung. Dabei gehe es um ein Volumen von 1,1 Mrd. Euro.
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Zugleich sei geplant, dass sich VW an Gotion-Werken in Spanien, Marokko und der Slowakei beteilige. Ein Sprecher der Volkswagen-Batteriezelltochter PowerCo lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.