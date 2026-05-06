Samsung Electronics übertrifft Billionen-Dollar-Marke

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Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat am Mittwoch mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar übertroffen. Die Aktien des weltgrößten Herstellers von Speicherchips stiegen im frühen Handel in Seoul um zwölf Prozent, womit die Marktkapitalisierung auf 1.500 Billionen Won (etwa 1,03 Billionen Dollar) kletterte. Damit ist Samsung nach dem taiwanischen Konkurrenten TSMC das zweite asiatische Unternehmen, das diesen Meilenstein erreicht hat.

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