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Samsung Electronics übertrifft Billionen-Dollar-Marke

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Neuer Meilenstein für Samsung
 © AFP, JUNG YEON-JE, Apa
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Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat am Mittwoch mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar übertroffen. Die Aktien des weltgrößten Herstellers von Speicherchips stiegen im frühen Handel in Seoul um zwölf Prozent, womit die Marktkapitalisierung auf 1.500 Billionen Won (etwa 1,03 Billionen Dollar) kletterte. Damit ist Samsung nach dem taiwanischen Konkurrenten TSMC das zweite asiatische Unternehmen, das diesen Meilenstein erreicht hat.

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Die Papiere profitierten von starken Kursgewinnen der Aktien von US-Technologiekonzernen wie Intel am Vorabend. An der Wall Street hatten gute Quartalszahlen sowie eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Kurse von KI-Unternehmen angetrieben.

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