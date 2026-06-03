Absatzdelle bei Volvo Cars - Elektroautos gefragt

Ein Lichtblick bleibt jedoch das Geschäft mit Elektroautos. Der Absatz von reinen E-Autos stieg um zehn Prozent und machte 23 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Insgesamt legten die Verkäufe elektrifizierter Modelle, zu denen auch Plug-in-Hybride zählen, um drei Prozent zu und erreichten einen Anteil von 48 Prozent. Insbesondere in Europa, der größten Verkaufsregion, wuchs der Auftragseingang dank der Elektrifizierung. Angetrieben von den Modellen EX30 und EX40 stiegen die Auslieferungen reiner E-Autos dort den achten Monat in Folge. Volvo Cars gehört mehrheitlich zum chinesischen Geely-Konzern.