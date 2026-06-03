Baukonzern Hochtief steigt erstmals in den DAX auf

Der Essener Baukonzern Hochtief steigt zum ersten Mal in den deutschen Aktienindex DAX auf. Das Unternehmen verdrängt dort zum 22. Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche SE, der in den Nebenwerteindex MDax absteigt, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwoch im schweizerischen Zug mitteilte. Der Aufstieg war erwartet worden, als Abstiegskandidat galt statt der Porsche SE zunächst auch der Online-Modehändler Zalando, der nun jedoch im DAX bleibt.

von APA Teilen