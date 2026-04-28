Salzgitter will mit Aktienverkauf Streubesitz erhöhen

"Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler. Salzgitter hält derzeit rund 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien. Die Verkaufserlöse erhöhten auch den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns, hieß es.

Die Aktie verlor in der Früh kurzfristig fast 6 Prozent, konnte dann jedoch wieder ins Plus drehen. Das Papier ist zuletzt stark gelaufen, in diesem Jahr hat der Kurs um 16 Prozent zugelegt, in den vergangenen 12 Monaten hat er sich sogar mehr als verdoppelt. Größter Aktionär bei Salzgitter ist aktuell das Land Niedersachsen mit fast 28 Prozent.