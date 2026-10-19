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Roche mit Hansoh Pharma strategische Vereinbarung

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Hansoh bekommt von Roche Vorauszahlung von 400 Mio. Dollar
 © AFP, XAVIER GALIANA, Apa
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Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist mit dem chinesischen Unternehmen Hansoh Pharmaceutical Group eine strategische Partnerschaft eingegangen. Das ist bereits die zweite Übereinkunft der beiden Unternehmen, sie umfasst auch eine Lizenzvereinbarung. Das Abkommen bezieht sich auf die Weiterentwicklung verschiedener Antikörper-Kandidaten (antibody-drug conjugate, ADC) beider Unternehmen für verschiedene Krebsarten, wie Hansoh mitteilte.

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Hansoh ist dabei für die frühe klinische Entwicklung der Produktkandidaten bis zu Studie der Phase-I verantwortlich, die weitere Entwicklung wird von Roche übernommen, außer in China und in Taiwan.

Im Rahmen des Abkommens erhält Hansoh von Roche eine Vorauszahlung von 400 Mio. US-Dollar (355,5 Mio. Euro) sowie eine weitere Zahlung von 110 Millionen nach einem Jahr. Die potenziellen Einnahmen aus Meilensteinzahlungen beziffert Hansoh auf möglicherweise über 15 Mrd. Dollar. Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen kommen darüber hinaus noch hinzu.

BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/XAVIER GALIANA

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