Hansoh ist dabei für die frühe klinische Entwicklung der Produktkandidaten bis zu Studie der Phase-I verantwortlich, die weitere Entwicklung wird von Roche übernommen, außer in China und in Taiwan.

Im Rahmen des Abkommens erhält Hansoh von Roche eine Vorauszahlung von 400 Mio. US-Dollar (355,5 Mio. Euro) sowie eine weitere Zahlung von 110 Millionen nach einem Jahr. Die potenziellen Einnahmen aus Meilensteinzahlungen beziffert Hansoh auf möglicherweise über 15 Mrd. Dollar. Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen kommen darüber hinaus noch hinzu.