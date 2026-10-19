"Über kurz oder lang wird das auch in der Produktion ankommen", sagte der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. Vor allem die Rüstungsindustrie, die zunehmend von staatlichen Aufträgen profitiert, dürfte einen Beitrag leisten. Schwierige Standortbedingungen stünden einer deutlichen Erhöhung der Kapazitäten vorerst aber entgegen. "Mancher Auftrag wird deshalb erst einmal offen bleiben", sagte Krüger.

Zur positiven Entwicklung im August trugen der Maschinenbau (+0,5 Prozent zum Vormonat), der Bereich Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge (+0,3 Prozent) und die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnisse (+1,4 Prozent) bei. Letztere profitieren vom weltweiten Trend zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. "Negativ beeinflusste das Gesamtergebnis hingegen der Rückgang in der Automobilindustrie", stellten die Statistiker fest. Hier gab es ein Minus von 0,4 Prozent.