Abo

Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Aktie des Konzerns notiert in Frankfurt im MDax
 © DPA, Hannes P Albert, Apa
©DPA, Hannes P Albert, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der im MDax notierte Konzern rechnet 2026 nun beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit einem Anstieg auf um die 500 Mio. Euro, wie Fuchs überraschend mitteilte. Zuletzt hatte man mit 460 bis 480 Mio. Euro gerechnet, nach 435 Mio. Euro im Vorjahr. Analysten haben im Schnitt ein operatives Ergebnis von 481 Mio. Euro auf ihren Zetteln.

von

Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis auf vorläufiger Basis um gut 27 Prozent auf 149 Mio. Euro an und übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten. Gleichzeitig warnte das Unternehmen, dass zwar für das vierte Quartal inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet werde. Allerdings werde das letzte Jahresviertel aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf. Deshalb ließe sich das Ergebnis des dritten Jahresviertels nicht fortschreiben.

Unterdessen konkretisierte der Schmierstoffhersteller die Umsatzprognose. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun Erlöse um die 4,1 Mrd. Euro an. Zuvor war das Unternehmen mit Sitz in Mannheim von einem Umsatz von deutlich über 3,7 Mrd. Euro ausgegangen. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Mrd. Euro umgesetzt. Die detaillierten Zahlen für das dritte Quartal will Fuchs, wie bisher geplant, am 30. Oktober vorlegen. Das Fuchs-Papier drehte nur kurz ins Plus, bevor es wieder nachgab.

FRANKFURT/MAIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Hannes P Albert

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!