Roche erhält FDA-Zulassung für Diagnosetests

Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für zwei Tests im Bereich Brustkrebs erhalten. Konkret geht es um den Pathway HER2 (4B5)-Test und den Ventana HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament Enhertu in Frage kommen.
Der Pathway HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.
Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und Astrazeneca entwickelt und vermarktet wird.