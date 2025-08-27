Rheinmetall soll für Lockheed Martin Raketen bauen

© APA/APA/dpa/Michael Matthey home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin verhandelt mit Rheinmetall über die Produktion einiger seiner Raketen. "Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung", sagte Lockheed-Europachef Dennis Göge dem deutschen Magazin "WirtschaftsWoche". Konkret gehe es um die Modelle "ATACMS" und "Hellfire". Sie sollten im neuen Rheinmetall-Werk in Unterlüß gefertigt werden, das am Mittwoch offiziell eröffnet wurde.

von APA Teilen