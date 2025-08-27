Trend Logo
Abo

Rheinmetall soll für Lockheed Martin Raketen bauen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
++ ARCHIVBILD ++ Europa-Chef spricht über zusätzliche Fertigung
 © APA/APA/dpa/Michael Matthey
©APA/APA/dpa/Michael Matthey
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin verhandelt mit Rheinmetall über die Produktion einiger seiner Raketen. "Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung", sagte Lockheed-Europachef Dennis Göge dem deutschen Magazin "WirtschaftsWoche". Konkret gehe es um die Modelle "ATACMS" und "Hellfire". Sie sollten im neuen Rheinmetall-Werk in Unterlüß gefertigt werden, das am Mittwoch offiziell eröffnet wurde.

von

"Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüß verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum", sagte Göge. Die beiden Firmen kooperieren beim Bau von Flugzeugteilen. Im Frühjahr hatten sie eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion von Raketen unterzeichnet.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren