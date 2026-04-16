Abo

Repsol will Ölproduktion in Venezuela verdreifachen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Laut "Financial Times"-Bericht
 © AFP, PHILIPPE DESMAZES, Apa
©AFP, PHILIPPE DESMAZES, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der spanische Energiekonzern Repsol will einem Zeitungsbericht zufolge die Ölproduktion in seinen Anlagen in Venezuela massiv ankurbeln. Zudem wolle das Unternehmen die operative Kontrolle über seine Anlagen in dem südamerikanischen Land zurückgewinnen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf einen Insider. Eine offizielle Ankündigung von Repsol werde noch im Laufe des Tages erwartet.

von

Eine Vereinbarung mit der venezolanischen Regierung sehe vor, die Ölförderung in dem Land innerhalb von drei Jahren zu verdreifachen. Zudem solle ein garantiertes Zahlungssystem etabliert werden, um Zahlungsausfälle der Regierung zu vermeiden. Eine Stellungnahme von Repsol lag zunächst nicht vor. Venezuela verfügt über eine der größten Ölreserven der Welt, die Energieinfrastruktur des OPEC-Landes gilt jedoch als marode.

Bereits 2023 hatte Repsol eine Vereinbarung zum Weiterbetrieb seiner Anlagen in Venezuela getroffen. Diese war jedoch hinfällig geworden, nachdem US-Präsident Donald Trump die Lizenzen für Repsol und andere westliche Unternehmen widerrufen hatte. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA im Jänner lockerte die Regierung in Washington die Sanktionen gegen den Energiesektor des Landes. Seitdem ermöglichen allgemeine Lizenzen ausländischen Energiekonzernen wieder den Betrieb von Öl- und Gasprojekten in Venezuela.

MADRID - SPANIEN: FOTO: APA/APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!