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Aktienkäufe von Konzernchef treiben Nike an

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Im März hatte Unternehmen überraschenden Umsatzrückgang prognostiziert
 © DPA, Axel Heimken, Apa
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Konzernchef Elliott Hill hat sein Investment in Nike erneut deutlich ausgebaut und damit der Aktie Rückenwind gegeben. Die Titel des US-Sportartikelherstellers legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast drei Prozent zu. Hill erwarb am Montag Nike-Aktien im Wert von rund einer Million Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

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Im vergangenen Jahr hatte er Papiere für einen ähnlichen Betrag gekauft, während Apple-Chef und Nike-Verwaltungsratsmitglied Tim Cook Anteile für drei Millionen Dollar erwarb. Seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. Im März hatte das Unternehmen einen überraschenden Umsatzrückgang prognostiziert und dies mit einer schwachen Nachfrage in China sowie Belastungen durch den Nahost-Konflikt begründet. Dies erschwert die seit Monaten laufenden Bemühungen des Konzerns um eine Trendwende.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Axel Heimken

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