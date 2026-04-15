Aktienkäufe von Konzernchef treiben Nike an

Im vergangenen Jahr hatte er Papiere für einen ähnlichen Betrag gekauft, während Apple-Chef und Nike-Verwaltungsratsmitglied Tim Cook Anteile für drei Millionen Dollar erwarb. Seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. Im März hatte das Unternehmen einen überraschenden Umsatzrückgang prognostiziert und dies mit einer schwachen Nachfrage in China sowie Belastungen durch den Nahost-Konflikt begründet. Dies erschwert die seit Monaten laufenden Bemühungen des Konzerns um eine Trendwende.