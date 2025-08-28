Qiagen plant Ausgabe von Wandelanleihen

Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen Qiagen-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hieß es weiter. Der anfängliche Wandlungspreis werde voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 und 45 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen 28. August 2025 entspreche.