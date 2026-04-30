Puma mit Gewinn ins Jahr gestartet

Vorstandschef Arthur Höld zeigte sich zufrieden: "Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet. Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und operative Ineffizienzen reduziert."

Der Bestand an Vorräten sei im Vergleich zum Vorjahr um fast neun Prozent geschrumpft, erklärte Puma. Bis zum Ende des Jahres sei mit einer Normalisierung der Lagerbestände zu rechnen. Höld stört, dass Puma zu viel Ware über Billig-Kaufhäuser verramschen muss. Deshalb sei das Einkaufsvolumen reduziert worden, hieß es in der Mitteilung.

Für das Gesamtjahr rechnet Puma weiter mit einem Rückgang des Umsatzes um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz. Vor Zinsen und Steuern soll dann erneut ein Verlust von 50 bis 150 Millionen Euro anfallen. Grund dafür ist ein im Herbst beschlossenes Effizienzprogramm, bei dem noch einmal 900 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Im ersten Quartal schlugen Einmaleffekte nur mit 12,6 Millionen Euro zu Buche.

Der ehemalige Vorstandschef des Modekonzerns Hugo Boss heuert als Finanzvorstand beim angeschlagenen Sportartikel-Hersteller an. Mark Langer werde den Posten schon am Freitag übernehmen, teilte Puma am Donnerstag mit. Der 57-Jährige löst Markus Neubrand ab, der erst vor gut eineinhalb Jahren bei Puma angefangen hatte. Langer war zuletzt Finanzvorstand beim Parfümhändler Douglas, dem er zur Rückkehr an die Börse verhalf. Im Frühjahr 2025 hatte er dort aber nach vier Jahren den Hut genommen. Vorher hatte Langer 17 Jahre für Hugo Boss gearbeitet, wo er ab 2010 im Vorstand für Finanzen zuständig war und 2016 an die Vorstandsspitze rückte.