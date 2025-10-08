Prothesenhersteller Ottobock startet an der Börse

Ottobock - nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Prothesen - erhofft sich einen möglichen Erlös von bis zu 808 Millionen Euro. Nach Angaben von Ottobock werden rund 12,2 Millionen AktienOttobock ausgegeben. Sie sollen im sogenannten Prime Standard gehandelt werden. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in der DAX-Indexfamilie gelistet zu werden. Sollte alles gut gehen für Ottobock, dann wäre es der größte Börsengang in Frankfurt seit dem von Douglas im März 2024.