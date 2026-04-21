ProSiebenSat.1 verkauft Tochter in USA

Das operativ eigenständige Geschäft von Studio71 in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt Teil der ProSiebenSat.1-Gruppe und wird nicht verkauft. Studio71 US wurde 2011 unter dem Namen Collective Digital Studio gegründet und ist seit 2015 Teil von ProSiebenSat.1. Das Unternehmen betreibt in Nordamerika ein umfangreiches Content-Creator-Netzwerk sowie ein Podcast-Business und zählt nach Konzernangaben zu den Top Ten der US-Podcast-Networks. Als Dienstleister unterstützt Studio71 US Content Creator wie Youtube-Influencer und Podcasts etwa beim Social-Media-Management, der Produktion und beim Geldverdienen mit Inhalten.

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 246 Millionen Euro. Weil dieser nun wegfällt, rechnet die Senderkette für dieses Jahr nicht mehr mit einem leichten, sondern moderaten Rückgang der Konzernerlöse. Dies dürfte einem Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich entsprechen. "Auf organischer Basis – das heißt bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen – geht ProSiebenSat.1 jedoch unverändert von einem leichten Wachstum aus", hieß es. Die Ziele für einen "hohen Anstieg" beim operativen Gewinn (Ebitda) und einer stabilen Netto-Finanzverschuldung bleiben demnach unverändert. Nach der Übernahme durch den italienischen Großaktionär MFE-MediaForEurope im Herbst 2025 verkauft ProSieben immer mehr Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft TV gehören.