Procter & Gamble überrascht positiv

Der seit Jahresbeginn amtierenden P&G-Chef Shailesh Jejurikar zeigte sich optimistisch für das Gesamtjahr, trotz des "herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds". Mit Blick auf das abgelaufene dritte Quartal sprach er von einer "soliden Beschleunigung" des Umsatzwachstums über alle Produktkategorien und Regionen hinweg.

Besonders deutlich war das Wachstum allerdings mit 7 Prozent im Beauty-Geschäft, zu dem etwa die Haarpflege-Marken Pantene Pro-V, Herbal Essence und Head & Shoulders zählen. Die Jahresziele bestätigte das Management, erwartet allerdings höhere Rohstoffkosten von 150 Millionen Dollar nach Steuern.

Bereits im abgelaufenen Jahresviertel belasteten höhere Kosten, sowie die Tatsache, dass vor allem der Absatz von margenschwächeren Produkten stieg, weswegen die Bruttomarge sich von 51 auf 49,5 Prozent verschlechterte. Vor Steuern verdiente P&G mit knapp 5 Milliarden Dollar rund 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.