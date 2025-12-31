Trend Logo
Porsche und VW rufen Tausende Autos in USA zurück

Porsche ruft ⁠in den USA 173.538 Fahrzeuge wegen eines Problems mit der Rückfahrkamera zurück. Das Bild der Kamera werde möglicherweise beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht angezeigt, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Die Vertragshändler würden die Software der Fahrerassistenzsysteme für die Kunden kostenlos aktualisieren, hieß ⁠es weiter.

Die NHTSA teilte ferner mit, dass die Volkswagen Group of America in den USA 27.768 Fahrzeuge zurückrufe. Die Behörde verweist auf Probleme bei der Befestigung von Kindersitzen.

